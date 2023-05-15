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Leipzig: 2-1 Werder Bremen MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Giriş: 15.05.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
Leipzig: 2-1 Werder Bremen MAÇ SONUCU
AA

Leipzig, Bundesliga'nın 32. hafta kapanış maçında Red Bull Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçta Werder Bremen, 70. dakikada Leonardo Bittencourt'un golüyle 1-0 öne geçti. Leipzig 87. dakikada Willi Orban ve 90+6. dakikada Dominik Szoboszlai ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 60’a çıkaran Leipzig, üçüncü sıradaki yerini korudu. Werder Bremen ise 35 puanla 12. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan Stuttgart-Bayer Leverkusen müsabakası ise 1-1 sonuçlandı.

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