"O HENÜZ BİR ÇOCUK"

Anne James de konuyla ilgili konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Şu anda dünyada bunca şey olup biterken, konuştuğunuz şey bu mu? Günün sonunda, reşit olmayan birinden bahsediyorsunuz. Ne tür bir 'ünlü' olduğunu düşündüğünüz umrumda değil, o henüz bir çocuk ve bu saçmalığı kesmeniz gerekiyor.