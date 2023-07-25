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        Haberler Basketbol NBA LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi! - Basketbol Haberleri

        LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi!

        NBA'in dünyaca ünlü yıldızlarından LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 18:35
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        Lebron James'in oğlu kalp krizi geçirdi!
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        Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdi.

        James ailesinin bir sözcüsü TMZ'ye yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki sporcunun hastaneye kaldırıldığını yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve ardından çıkarıldığını belirtti.

        James ailesinin sözcüsü, Bronny'nin durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

        "Bronny James antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi edip hastaneye götürmeyi başardı. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil. James ailesi için saygı ve mahremiyet talep ediyoruz ve daha fazla bilgi edindiğimizde medyaya güncelleme yapacağız.

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