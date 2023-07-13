Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        LeBron James emeklilik kararını verdi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, profesyonel kariyerine devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 11:21
        LeBron James emeklilik kararını verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Los Angeles Lakers'ın geçen sezon Batı Konferansı final serisini Denver Nuggets'a karşı 4-0 kaybetmesinin ardından basketbola devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini belirten LeBron James, kararını verdi.

        Geçen sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelmesi nedeniyle ESPY Ödülleri'nde "En İyi Rekor Kıran Performans" ödülünü kazanan LeBron James, kürsüde yaptığı konuşmada, "Kaç sayı daha attığımı ya da sahada neler yapıp yapamadığımı önemsemiyorum. Benim için asıl soru şu: Bu oyunu kendimi kandırmadan oynayabilir miyim? Sahada her şeyimi veremediğim gün, işimin biteceği gündür. Şanslısınız ki o gün, bugün değil." ifadelerini kullandı.

        Gelecek sezon NBA'de 21. sezonunu geçirecek LeBron James; Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis ve Vince Carter'ın ardından bunu başaran 6. oyuncu olacak.

        Aralık ayında 39 yaşına basacak olmasına rağmen ligin üst düzey oyuncuları arasındaki yerini koruyan Lakers'ın yıldızı, 2022-2023'ün normal sezonunu 28,9 sayı, 8,3 ribaunt ve 6,8 asist ortalamasıyla tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI