LoL’da yeni heyecan: Wild Rift

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Riot Games’in geliştirdiği ve yayıncısı olduğu League of Legends: Wild Rift için Türkiye ve pek çok ülkede geri sayım başladı. Yeni oyun, 10 Aralık saat 13:00 itibarıyla açık betasıyla Türkiye’deki oyuncularla Türkçe olarak buluşuyor.

Wild Rift, bölgesel açık beta süreciyle 7 Aralık itibarıyla Okyanusya, Tayvan ve Vietnam’da erişime açılmıştı. 10 Aralık itibariyle ise Wild Rift, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Rusya ve CIS bölgelerini kapsayacak şekilde büyüyor. Bu bölgelerdeki tüm oyuncular Wild Rift'e Android ve iOS'tan tam erişim kazanacak.

ŞAMPİYONLARI TÜRK SESLENDİRME SANATÇILARI SESLENDİRDİ

Riot Games’in Türkiye’deki yerelleştirme çalışmaları kapsamında, oyunun anlatıcı sesi, saygın seslendirme sanatçılarından Dilek Gürel ile seslendirildi. Şampiyonlara, aralarında Yekta Kopan, Cem Kurtoğlu, Engin Alkan, Mazlum Kiper, Müge Oruçkaptan, Elif Acehan, Fatih Özacun, Murat Şen ve Rıza Karaağaçlı gibi deneyimli isimlerin yer aldığı bir sanatçı kadrosu hayat verdi.

Riot Games’in 150 kişilik Wild Rift geliştirici ekibinin yaptığı çalışmalarla, oyuncuların anlık tepkiler verebileceği yüksek hassasiyetli ve rekabetçi bir deneyim tasarlandı.

MOBİL DENEYİM İÇİN TASARLANDI

Riot Games’ten verilen bilgiye göre Wild Rift tasarlanırken, oyuncuların gerçek ustalıklarını ve becerilerin yansıtabilecekleri bir oyun olması hedeflendi. Bu kapsamda para karşılığında avantaj elde etme, oynamak için belli bir süre bekleme, açılır pencere gibi dış etkenler oyuna dahil edilmedi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Wild Rift; League of Legends dünyasının küresel topluluğu, Runeterra'nın sürekli genişleyen oyun içi evreni, müzikleri, kostümleri ve Riot’un dünya çapındaki espor birikimiyle, oyuncuların mobil ve konsol oyunlarından beklentilerini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor” denildi.