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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray LC Waikiki grubu komşusu olan Florya arazisine talip - Galatasaray Haberleri

        LC Waikiki grubu komşusu olan Florya arazisine talip

        Galatasaray'ın en önemli gündem maddelerinden birisi olan Florya arazisinin satışı için önemli bir gelişme yaşanıyor. Arazi ihale ile satışa çıkacak olmasına rağmen Türkiye'nin dev gruplarından LC Wakiki'nin arazi ile ilgilendiği ve satış ile ilgili görüşmeler yapıldığı öğrenildi. LCW Grubu görüşmeyi doğruladı. Grubun Florya arazisinin hemen yanında 96 konutluk Nivak adlı projesi bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Galatasaray ile LCW arasında arazinin gelir paylaşımı yoluyla yapılması halinde kulübe yaklaşık 11 milyar lira yani 323 milyon dolar gelir kalacak. Haberturk.com Finans Editörü ve HT Spor yorumcusu Rahim Ak, HT Spor'da detayları anlattı

        Giriş: 28.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:47
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        Florya arazisine dev talip
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        Bir yandan hem lig hem de Avrupa Ligi'nde sportif başarıyı hedefleyen Galatasaray, elindeki en değerli varlık olan Florya arazisi ile ilgili yol almaya başladı. Arazi ihale ile satışa çıkacak olmasına rağmen Türkiye'nin dev gruplarından LC Wakiki'nin arazi ile ilgilendiği ve satış ile ilgili görüşmeler yapıldığı öğrenildi. LCW Grubu görüşmeyi doğruladı. Grubun Florya arazisinin hemen yanında 96 konutluk Nivak adlı projesi bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Galatasaray ile LCW arasında arazinin gelir paylaşımı yoluyla yapılması halinde kulübe yaklaşık 11 milyar lira yani 323 milyon dolar kalacak.

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        563 BAĞIMSIZ BİRİM YAPILACAK

        Satışa çıkan arazi kulübün Emlak Konut'tan yaklaşık 1,2 milyar lira vererek aldığı arsa ile birlikte 67 bin 30 metrekare civarında. Galatasaray Sportif AŞ yönetiminde olduğu dönem Erdem Timur'un Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'na (TSKB) yaptırdığı değerlemede, araziye yapılacak proje ile 2022 Ocak ayında 7 milyar 124 milyon lira yani o günkü 18,77 lira olan dolar kurunu baz aldığımızda 379 milyon dolara gelir elde edilebileceği hesaplanmıştı. TSKB, 563 konut ve ticari alanın altyapı ve yeşil alan dahil, 1 milyar 10 milyon liraya (53,8 milyon dolar) inşa edilebileceğini hesaplamıştı. Böylece kulüp 325 milyon dolarlık bir tutarı cebine koyacaktı.

        MARKASIZ BİLE OLSA 537 MİLYON DOLAR BEKLENİYORDU

        Ancak aradan geçen 3 yılda Florya bölgesinde arazi ve konut fiyatları tüm İstanbul ve Türkiye'de olduğu gibi katlandı. Şu anda Florya'da LCW'nin Nivak projesinden yola çıkarak metrekare satış fiyatının 7-8 bin dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bu hesap Galatasaray'ın düşündüğü ve ortalama 150 metrekare olacak konutların 1'nin değerinin 1 milyon 50 bin dolar olduğunu 563 konutun toplam değerinin ise 591 milyon olabileceğini gösteriyor. Buradan konutların yapım maliyetini çıkarırsak kulübün kasasına 537 milyon dolar girmesi gerekiyor. Bu tutarın TL karşılığı yaklaşık 20 milyar TL.

        MARKALI KONUTLARIN METREKARESİ 12 BİN DOLAR

        Diğer yandan değerleme yaptırıldığında Erden Timur, konutların ticari alanlarda markalara satılarak Bentley, Kempinski ve Armani gibi markalarla işbirliği yapılarak onların adına satılacağını açıklamıştı. Bu durumda ise markalı konutların metrekare satış fiyatının en az 10 bin dolar olması gerektiği ifade ediliyor. 10 bin dolarlık metrekare satış fiyatı ise kulübün buradan maliyet hariç 790 milyon dolarlık kazancının olması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu rakamı LCW ile anlaşıldığı ifade edilen 323 milyon dolarla karşılaştırırsak arada 467 milyon dolarlık fark olduğu görülüyor.

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