Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de yapılan Onur Yürüyüşü kapsamında birçok kişi gözaltına alındı

LBGT'lilerin yürüyüşüne polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen LBGT üyelerine polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Giriş: 25.06.2023 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de yapılan Onur Yürüyüşü kapsamında birçok kişi gözaltına alındı
DHA

İzmir Valiliği, önceki gün yaptığı açıklamayla, 11'inci Onur Haftası kapsamında İzmir'de düzenlenecek toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması gibi tüm eylem ve etkinlikleri, genel ahlakı koruma gerekçesiyle yasakladı.

Açıklamada, "Yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Valiliğin "yasak" kararına karşın LBGT üyeleri, "Onur Yürüşüyü" adı altında eylam yapmak amacıyla, bugün saat 17.45'te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Polis ekipleri caddeye çıkan tüm sokakları barikatlarla kapatttı.

Çevik Kuvvet ekipleri ve asayiş ekiplerin de katılımıyla geniş çaplı önlem alındı. Gruplar halinde gelen LBGT üyeleri, caddede bekleme yapmamaları için uyarıldı. Ancak, buna rağmen grup, bulunduğu yerden ayrılmadı.

Grubun, uyarıları dikkate almaması üzerine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Töre cinayetlerinin sembolü olan Güldünya Tören nasıl öldürüldü?
Töre cinayetlerinin sembolü olan Güldünya Tören nasıl öldürüldü?
DEVA Partisi'nden 'birleşme modeli' açıklaması
DEVA Partisi'nden 'birleşme modeli' açıklaması
Uzman çavuş cinayeti sanığına indirimsiz hapis
Uzman çavuş cinayeti sanığına indirimsiz hapis
Rusya: Ukrayna'nın saldırıları sürüyor
Rusya: Ukrayna'nın saldırıları sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.