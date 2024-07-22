Lazar Markovic, Baniyas ile sözleşme imzaladı

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Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor ve son olarak Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu Lazar Markovic, Gaziantep FK ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pro Ligi ekiplerinden Baniyas ile anlaştı.

BAE Pro Ligi ekibi Baniyas'tan yapılan açıklamada Lazar Markovic'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

34 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçiren tecrübeli oyuncu kırmızı-siyahlı ekiple 34 maça çıktı ve 4 gol atarken 7 de gol pası verdi