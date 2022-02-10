Rusya'dan 'ülkeyi terk edin' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" açıklamasında bulundu. Bu durum Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin endişeleri artırdı.

Lavrov'un bu çağrısının İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Moskova'daki görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.