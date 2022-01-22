Apa Yaylası'ndaki lavanta bahçelerinin 1-1,5 metrekarelik kar topları şekline büründüğünü anlatan Şahin, "Lavanta bahçelerinde yazın morlar arasında gezenler, kışın kar topları arasında dolaşabilirler. Bu manzara da gerçekten harika. Arazide 15-20 santimetre kar var. Bu doğal manzarayı görenler kış aylarında da gelmeye başladı. Temiz havası ve orman köyü olduğumuz için çok rağbet görüyoruz. Şimdi de misafirhaneler yapıyoruz. Artık yaz kış ziyaretçilerimiz köyümüzde ağırlayacağız" dedi.