Lauren Sanchez, bekârlığa veda partisi sonrası Cannes'da nişanlısı Jeff Bezos'la buluştu

Lauren Sanchez, gelecek ay İtalya'da evleneceği Jeff Bezos'la düğünü öncesinde, aralarında Katy Perry, Kim Kardashian ve Eva Longoria'nın da bulunduğu kız arkadaş grubuyla geçtiğimiz günlerde Paris'te bekârlığa veda etti.

REKLAM advertisement1

Lauren Sanchez, Kim Kardashian ve diğer arkadaşlarıyla Paris'te bekârlığa veda etti

Sanzhez, kız arkadaş kutlamasıyla ilgili sosyal medya paylaşımına, "Etrafım karanlık zamanlarda yolumu aydınlatan ve kalbimi şekillendiren kadınlarla çevrili" diye yazdı.

REKLAM

Kim Kardashian - Katy Perry

Lüks teknede ve eğlence mekanında üst üste yaptığı kutlamalarla bekârlığa veda eden eski Emmy ödüllü gazeteci Sanchez, arkadaşlarıyla eğlence dolu birkaç günün ardından milyarder iş insanı nişanlısı Jeff Bezos'la Cannes şehrinde bir araya geldi.

55 yaşındaki Sanchez ve 61 yaşındaki nişanlısı Bezos, Paris buluşmasında neşeli halleriyle dikkat çekti.

Beyaz bir mini elbise giyen Sanchez el ele tutuştuğu nişanlısıyla Paris'in ünlü bir restoranında akşam yemeğine giderken görüntülendi.

Sanchez, uzay şirketi Blue Origin'in sahibi olan Jeff Bezos ile haziran ayında Venedik'te evlenecek. Nikâh töreninin yıldızlarla dolu bir davetli listesinin olduğu biliniyor. Her ikisi de ikinci evliliğini yapacak olan çift, ilişkilerini 2019'da kamuoyuna duyurdu. Bezos ve Sanchez ikilisi, Mayıs 2023'te nişanlandı. Jeff Bezos daha önce roman yazarı MacKenzie Scott ile evliydi. 1993'te evlenen çift, 2019'da boşanmıştı. 25 yıl evli kalan çiftin dört çocuğu bulunuyor. Lauren Sanchez'in de önceki ilişkilerinden üç çocuğu var.