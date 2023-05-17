Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Milli Takım

Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk grubundan Türkiye-Arjantin milli maçı girişimi

TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu Türk Delegasyonu Başkanı Şahin, Türkiye ile Arjantin milli futbol takımları arasında Türkiye'deki depremzedeler yararına maç yapılması için girişim başlattı. Arjantin tarafının bu fikre sıcak baktığı belirtildi.

Giriş: 17.05.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk grubundan Türkiye-Arjantin milli maçı girişimi
AA

TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu Türk Delegasyonu Başkanı Şahin, Türkiye'deki depremzedeler yararına maç yapılmasına Arjantin tarafının olumlu baktığını açıkladı

TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, "Depremzedelerin acılarını dindirmek adına oynanması düşünülen Türkiye-Arjantin milli maçının, Arjantin-Türkiye ilişkilerine ve iki ülke halklarının yakınlaşması sürecine de çok önemli katkıda bulunacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk ve Arjantin milli takımlarının tarihte daha önce hiç maç yapmadığını belirterek, Arjantin'in eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Julio Cobos'a Türkiye'deki depremzedeler yarına dostluk maçı önerdiğini aktardı.

Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığının da bilgisi dahilinde, Arjantin Buenos Aires Büyükelçiliği aracılığı ile maç önerisinin Arjantin Futbol Federasyonuna iletildiğini kaydeden Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığının da Arjantin Spor Bakanlığına bu yönde bir mektup yazacağını aktardı.

Şahin, "Sayın Julio Cobos, Arjantin’e döndükten sonra Arjantin Spor Bakanı ile görüşerek teklifimizi iletti ve pozitif yönde cevap aldı. Arjantin basını da depremzedeler yararına Türkiye’de Gaziantep'te oynanması düşünülen maça geniş yer ayırdı." açıklamasında bulundu.

Devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde depremzede aile ve çocukların izleyici olacağı maçın Gaziantep'te oynanmasının planlandığını vurgulayan Şahin, "Depremzedelerin acılarını dindirmek adına oynanması düşünülen Türkiye-Arjantin milli maçının Arjantin-Türkiye ilişkilerine ve iki ülke halklarının yakınlaşması sürecine de çok önemli katkıda bulunacağını öngörüyoruz." paylaşımında bulundu.

Şahin, sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak, Arjantin'e ve katkısı bulunan herkese çabaları için teşekkürlerini iletti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Trafoda çıkan yangın söndürüldü
Trafoda çıkan yangın söndürüldü
2 yaşındaki çocuk yapay gölette boğuldu
2 yaşındaki çocuk yapay gölette boğuldu
PTT 2023 personel alımı başvuru tarihleri
PTT 2023 personel alımı başvuru tarihleri
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.