Latif Doğan'ın anne acısı

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Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ayşe Doğan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anne acısıyla sarsılan ünlü türkücü de üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"ANAMIZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Doğan, gönderisinde, "Anamız Ayşe Doğan, hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden, arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi..." ifadelerini kullandı.

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan

Takipçileri Latif Doğan'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

DUA İSTEMİŞTİ

Latif Doğan, geçtiğimiz günlerde, "Canım anamız yoğun bakımda. Siz sevenlerimizden, dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve anamız Ayşe Doğan'a dualarınızı eksik etmeyin." paylaşımında bulunmuştu.

Fotoğraflar: Instagram, İHA