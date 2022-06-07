Latif Demirci'ye gözyaşlarıyla veda

DHA

Hürriyet çizeri, 'Press Bey', 'Muhlis Bey', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelerin yaratıcısı, karikatür sanatının usta ismi Latif Demirci, geçen pazar günü hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre Demirci için bugün ikindi vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Emre Oral, Hürriyet Gazetesi Yazarı Doğan Hızlan, Hürriyet Gazetesinin eski genel yayın yönetmenleri Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Milliyet Gazetesi karikatüristi Ercan Akyol, Karikatürist Tan Oral, Prof. Hüsamettin Koçan, Prof. Candan Fetvacı, Gazeteci Özlem Gürses, Spor yazarı ve yorumcu Cem Dizdar, Gazeteci Nazım Alpman, Gazeteci Kanat Atkaya, Gazeteci Zeynel Lüle, Gazeteci Yazar Hasan Cemal ve karikatür dünyasının önde gelen çizerleri ile medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri eski eşi Latife Tekin ve kardeşi Nurver Tiryaki kabul etti. Demirci kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BIRAKIP GİTTİ"

Latif Demirci'nin kardeşi Nurver Tiryaki, "Çok üzgünüm. Kardeşim... Daha ne söyleyebilirim. Bir parçam, ikimiz kaldık, o da bırakıp gitti. Dünyanın en iyi insanıydı" dedi.

"BÜYÜK BİR KAYIP"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Latif Demirci, Türkiye'de günlük gazete karikatüründe bir numaraydı. Başka bir benzeri olmayan karikatüristti. Çok incelikli ve zarif bir yaklaşımı vardı. Çok büyük bir kayıp. Türkiye siyasi olarak ne kadar cepheleşmiş olursa olsun, Latif Demirci herkese dokunabilen bir çizerdi" diye konuştu.

"ÇOK KESKİN BİR GÖZLEM GÜCÜ VARDI"

Hürriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, "Latif Demirci Türkiye için büyük bir kayıp. Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Latif'i farklı yapan muazzam bir gözlem gücüydü. Görmeyeceğimiz durumları yakalardı. Çok keskin bir gözlem gücü vardı. Eleştirdiği insanlara da sevecenlikle yaklaşırdı" şeklinde konuştu.

"ÇOK AZ İNSANA NASİP OLACAK BİR KARAKTERDİ"

Hürriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, "Latif benim aynı çatı altında beraber çalışmaktan gurur duyduğum insanlardan biriydi. Çok üzgünüm. Çok az insana nasip olacak bir karakterdi. Türkiye'de artık karakter deyince herkesin aklına hükümete vurmak veya hükümet adına birilerine vurmak geliyor. Bence o karakterliydi" dedi.

"ÇİZERİN ÖYKÜ YAZARIYDI"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Doğan Hızlan, "İyi bir arkadaşı, iyi bir karikatüristi, iyi bir yazarı kaybettik. Çizerin öykü yazarıydı Latif" diye konuştu.

"ÇİZERKEN ÇOK MUTLU OLURDU"

Karikatürist Tan Oral, "Latif benim sadece meslektaşım değil çok sevdiğim bir arkadaşımdı. O da çizerken çok mutlu olurdu, ben de çok mutlu olurum. İsterdim bu topluluğun içerisinde Latif'in de olmasını" dedi.