Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti

Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Latif Demirci, kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Dün sabah evinde düşen Demirci, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Latif Demirci, bu sabah saat 06.00'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hürriyet Gazetesi'nin usta çizeri Latif Demirci, yaşamını yitirdi. Hürriyet Kitap Sanat haberi, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle... " diyerek sosyal medyadan duyurdu.

Demirci, Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat vermişti.

ÇOK SAYIDA BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çizdiği karikatürlere sayfaları sığdıran, halen hafızalarda olan unutulmaz tiplemelere imza atan Karikatürist Latif Demirci’nin vefatını teessürle öğrendim. Merhuma yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Gırgır ve Fırt dergileriyle başlayan karikatür yolculuğuna birçok sevilen çizgi karakter eklemişti, ne yazık ki bugün hayata veda etti. Karikatürist Latif Demirci’ye Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve karikatür dünyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vedi.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Kariyerine Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir okur kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

90’lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi Film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süre Hürriyet Gazetesi için çalıştı.

90'lı yıllarda Hollanda, Fransa ve Finlandiya'da karikatürleri sergilenen çizerin, yayımlanmış on karikatür albümü var: Tarzan, Arap Kadri (1984), The Selamın Aleyküm (1985), Yes Problem (1987), Eyvah Mezun Oldum!.. (1991), Mithat-Mirsat (1991), Nostalcisi Kandilli (1992), Doğuştan Fenerli Mithat (YKY, 1999), Köşeli Türklerden Press Bey (YKY, 2001), Press Bey Millenyum 2000 (YKY, 2000), Bugün, Devlet İçin Ne Yaptın (YKY, 2002).

2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü alan Demirci, 'Canavar Koyun Orhan', 'Muhlis Bey', 'Arap Kadri', 'Mithat-Mirsat' ve son olarak da 'Press Bey' gibi birçok karikatür tipi yarattı.