Karikatür sanatının değerli isimlerinden Latif Demirci bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Üzücü haber sonrası Demirci'nin neden öldüğü, olayın nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. "Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle tanınan Latif Demirci'nin hayatını sizler ile paylaştık. İşte, Latif Demirci hakkında merak edilenler...

Latif Demirci, kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Dün sabah evinde düşen Demirci, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Latif Demirci, bu sabah saat 06.00'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir okur kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

90’lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi Film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süre Hürriyet Gazetesi için çalıştı.

90'lı yıllarda Hollanda, Fransa ve Finlandiya'da karikatürleri sergilenen çizerin, yayımlanmış on karikatür albümü var: Tarzan, Arap Kadri (1984), The Selamın Aleyküm (1985), Yes Problem (1987), Eyvah Mezun Oldum!.. (1991), Mithat-Mirsat (1991), Nostalcisi Kandilli (1992), Doğuştan Fenerli Mithat (YKY, 1999), Köşeli Türklerden Press Bey (YKY, 2001), Press Bey Millenyum 2000 (YKY, 2000), Bugün, Devlet İçin Ne Yaptın (YKY, 2002).

2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü alan Demirci, 'Canavar Koyun Orhan', 'Muhlis Bey', 'Arap Kadri', 'Mithat-Mirsat' ve son olarak da 'Press Bey' gibi birçok karikatür tipi yarattı.