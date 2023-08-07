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Zonal ya da bir diğer ifadeyle yerli toprak türlerinden bir tanesi olan laterit topraklar, mineral açısından fakir olmasıyla dikkat çekmektedir. Peki, laterit toprak özellikleri nelerdir? Laterit toprak Türkiye’de ve dünyada nerede görülür? İşte, tüm detaylar…

Laterit Toprak Nedir?

Laterit toprak nedir sorusuna yanıt vermeden önce, bu toprak türünün mensubu olduğu zonal topraklardan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Zonal ya da bir diğer ifadeyle yerli topraklar; içinde bulunduğu bölgenin iklim ve bitki örtüsüne göre oluşmuş toprakları ifade etmektedir. Bu özellikleri taşımaları sebebiyle yerli topraklar olarak adlandırılan bu toprak çeşitlerinden biri de laterit topraklardır.

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Sıcak ve nemli bölgelerde görülen bir toprak çeşidi olan laterit toprak; iklim şartlarına bağlı olarak toprağı sürekli yağışlarla yıkanması sebebiyle besin maddeleri yönünden oldukça fakirdir. Özellikle yağışın ve sıcaklıkların çok yüksek olduğu bölgelerde kalınlığı birkaç metreye ulaşabilen laterit topraklar, alüminyum oksit ve demir seskioksit yönünden zengin olmaları sebebiyle kızıl renge sahiplerdir. Tarımsal verim açısından oldukça düşük olan laterit toprak, sürekli gübrelenmesi gereken toprak çeşitleri arasında yer almaktadır.

Laterit Toprak Özellikleri

Dönenceler arasında sıklıkla görülen ve humus yönünden oldukça fakir olduğu bilinen laterit toprak özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Dönenceler arasında, sıcak ve nemli bir iklimin olduğu sahalarda görülür.

Bitki örtüsü bakımında oldukça gür ancak humus açısından ise fakir topraklardır.

Tarımsal verimi düşük olduğu için üzerinde yapılacak olan zirai faaliyetler gübrelemeye muhtaçtır.

Aşırı yıkanmadan ötürü mineral açısından oldukça fakir olan laterit toprağın rengi kızıldır.

Demir ve alüminyum oksitleri açısından oldukça zengin olan bu toprak, bu özelliği sebebiyle ağaç köklerinin derine ulaşmasını engelleyebilmektedir.

Laterit topraklar üzerinde yer alan ormanlar ya da bitki örtüsünün tahrip olması, bu toprakların çölleşmesine neden olabilmektedir.

Erozyon açısından oldukça hassas bir toprak çeşidi olan laterit toprakların ağaçlandırılması oldukça önemlidir.

Laterit topraklar suyu hapsetmeleri sebebi ile su kaynakları açısından zengin olabilmektedir.

Yağmur ormanlarında yer alan laterit toprakların kalınlığı, sıcaklık ve yağışın fazla olması sebebiyle birkaç metreyi bulabilmektedir.

Bünyesinde özellikle demir ve alüminyum gibi mineralleri barındırması sebebiyle bu topraklar madencilik açısından da önemli olabilmektedir. Ancak bu bölgede yapılacak maden aramalarında, ortaya çıkacak erozyon ve çevre kirliliği riskleri de unutulmamalıdır.

Laterit Toprak Dünyada Nerede Görülür?

Zonal topraklar ailesinin bir üyesi olan, sıcak ve nemli iklimlerde bulunan bir toprak türü olarak tanımlanan laterit topraklar; ekvatoral iklimin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yer almaktadır. Dönenceler arasında kalan bölgede sıklıkla rastlanan laterit topraklar; Amazon ormanlarında, Kongo havzasında ve Ekvatoral yağmur ormanlarında bulunurlar. Buna ek olarak Endonezya, Malezya, Senagal, Hindistan ve Avustralya, laterit toprakların bulunduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

Laterit Toprak Türkiye’de Nerede Görülür?

Sıcaklığın ve yağışın yoğun olduğu bölgelerde bulunan bir toprak türü olan laterit topraklar; genel olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Özellikle Rize ve çevresinde görülen bu toprak tipi; yoğun yağışlar alması sebebiyle mineral açısından oldukça fakir; tarımsal verim açısından da oldukça yetersiz olmasıyla bilinmektedir.