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        Haberler Dış Yazar Lastik ömrü kaç yıldır? Araç lastikleri kaç yılda bir değiştirilmeli?

        Lastik ömrü kaç yıldır? Araç lastikleri kaç yılda bir değiştirilmeli?

        Araçların en temel ve gerekli bileşenlerinden biri olan lastikler, uygun zamanda değiştirilmediğinde büyük sıkıntı yaratabilir. Sürüş güvenliği göz önüne alındığında araç lastiklerinin ömrüne azami ölçüde önem verilmesi gerekir. Ancak birçok sürücü, lastik ömrü konusunda bilgi sahibi değildir ve hangi lastiğin ne zaman değişeceği konusunda kafası karışıktır. Peki lastik ömrü kaç yıl? Kışlık ve yazlık lastikler ne zaman değiştirilmeli? Detaylar aşağıda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 13:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:04
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        Lastik ömrü kaç yıldır?
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        Bir araç sürücüsüyseniz lastiklerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeli ve yukarıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Zamanında değişmeyen lastikler, size ve diğer insanlara trafikte zorluk çıkarabilir. Lastikleri düzenli aralıklarla kontrol ettirmeli, ihtiyaçlarını tamamlamalı ve değişmesi gereken zamanları kaçırmamalısınız. Güvenli sürüş için kritik bir öneme sahip olan lastik değiştirme ile ilgili bilgileri yazının devamında bulabilirsiniz. Lastik değişimi ne zaman olmalı? Değişim vaktinin geldiğini nasıl anlarım?

        LASTİK ÖMRÜ KAÇ YIL?

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        Lastik ömrü kaç yıl?” sorusunu soranlar arasındaysanız doğru yerdesiniz. Bir aracın lastik ömrü için net bir rakam vermek doğru değildir. Çünkü lastiğin ömrü kullanım şartlarına, sıklığına ve sürücünün sürüş tarzına bağlı olarak değişiklik gösterir. Lastiklerin yasal diş derinliği en az 1,6 mm’dir. Siz ve diğer insanların güvenli koşullarda trafikte olması için bu miktarın 3 mm ve üzeri olması tavsiye edilendir.

        Yasal kabul edilen değerlerin yanı sıra bazı lastikler, çeşitli sürüş koşullarında daha kısa sürede değişim bekleyebilir. Örneğin sürücünün sürüş tarzı, aracın kullanım sıklığı ve kullanıldığı arazi, lastiğin zorlu koşullara maruz kalmasını sağlayacak nitelikteyse o hâlde lastik ömrü daha da azalabilir.

        Çok soğuk ve sıcak hava koşullarında agresif bir sürüş tarzı lastiğin ömrünü azaltır ve lastiklerin olması gerekenden daha kısa sürede değişim ihtiyacı duymasına neden olur. Lastik değişiminin geldiğini gösteren bazı belirtiler vardır. Bunları fark ettiğinizde en kısa sürede değiştirmeyi ihmal etmemelisiniz.

        Çoğunlukla 6- 10 yıl arasında değiştirilmesi önerilse de lastiklerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ters bir durum olduğunda değiştirilmesi, söylenen yılı değiştirir.

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        LASTİĞİN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN BELİRTİLER

        Araç lastiği değişiğimi için bazı belirtileri gözlemleyebilir ve bunları gördüğünüzde itinayla ve ivedilikle lastik değiştirmeye yönelebilirsiniz. Aşağıdaki belirtileri baz alabilirsiniz;

        • Lastik yanağı hasar görmüş veya aşınmış olabilir.
        • Lastik sırtı, tavsiye edilen diş derinliği seviyesinin ötesinde aşınmış olabilir.
        • Lastik sırtı çapı 6 mm’yi aşmış ve bu durum kullanımı olumsuz yönde etkiliyor olabilir.
        • Lastik topuğu deforme olmuş ya da hasar görmüş olabilir.

        Bunlara ek lastik değişimi için aşağıdaki faktörleri de göz önüne alabilirsiniz;

        Aşınma: Lastiklerin aşınma seviyesi değişim için iyi bir ipucudur. Tekerlek sırtlarındaki desen derinliği düzenli şekilde kontrol ettirilmeli ve desen derinliği 1,6 mm altında düştüyse lastik beklemeden değiştirilmelidir. Bu yasal rakam, bazı ülkelerde farklı olabilir.

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        Kullanma Süresi: Hava koşulları, lastiklerin yaşlanması, kullanım şekli ve sıcaklık değişimleri, lastiklerin çıkarılması ve yenilenmesi gerektiğini söylüyor olabilir. Lastiklerin belli bir süre kullanılmadığı ya da uzun süre güneş ışığında kaldığı durumlarda da yaşlanma belirtilerine rastlayabilirsiniz.

        Delinme ve Yamulma Durumları: Gözle görülür seviyede yamulma, delinme ya da çatlama gibi durumlar, lastiklerin değiştirilmesi gerektiğinin en net çağrılarından biridir. Bu tip hasarlar, siz ve trafikteki diğer insanların güvenliğini ciddi ölçüde etkiler.

        Lastik Performansı: Lastiklerin performansında kayda değer bir düşüş fark ediyorsanız değişimin işaretlerini alabilirsiniz. Bilhassa ıslak zeminde frenleme mesafesinde artış görüyorsanız, aynı şekilde yol tutuşunda azalma fark ediyorsanız değişim için hazırlanmalısınız.

        Hava Basıncı ve Denge: Lastiklerin düzenli kontrol edilmesi ve hava basıncının uygun olması sağlanmalıdır. Düzensiz aşınma ve denge eksikliği gibi durumlar, lastiklerin erkenden değiştirilmesini gerektirir.

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        YAZ LASTİĞİ ÖZELLİKLERİ ve TERCİH ZAMANI

        Yaz lastiği daha çok sıcak, ılıman ve kuru hava şartlarında tercih edilmesi gereken lastiklerdir. Lastik üreticileri, yaz mevsiminin zorlayıcı koşulları için bu lastikleri özel olarak tasarlar. İşte yaz lastiği özellikleri;

        • Yaz lastiklerinde çoğunlukla sert bir lastik bileşimi yer alır. Bu ürünler, daha az desen derinliğiyle tasarlanır ve yüksek sıcaklıklarda daha ideal yol tutuşu elde edilebilir.
        • Yaz lastikleri, çoğunlukla daha az sırt deseni içerir. Bunun yapılmasının nedeni, lastiğin temas yüzeyinin daha fazla olmasını sağlamaktır. Yani yaz lastiklerinin kuru yolda daha iyi tutuş sağlaması hedeflenir.
        • Yaz mevsimi için özel olarak tasarlanan lastikler, ıslak zeminde daha ideal performans göstermek için üretilir. Daha iyi su tahliyesi elde etmek adına bu ürünlerde özel kanallar ve sırt desenleri yer alır.
        • Bu lastiklerin en spesifik özelliği ise yüksek sıcaklıklara dayanıklıktır. Aşırı sıcak hava koşullarında dayanıklı, daha soğuk hava koşullarında ise esnek olabilirler.

        Yaz lastiği için değişim zamanı, çoğunlukla hava sıcaklıklarının 7°C'nin üzerine çıktığı zamanlardır. Bu da bahar ve yaz aylarına tekabül eder.

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        KIŞ LASTİĞİ ÖZELLİKLERİ ve TERCİH ZAMANI

        Kış lastiği daha çok; kar, buz, soğuk hava ve buzlanma gibi zorlu hava koşullarında güvenli sürüş deneyimi ve sürüş performansı sunmak için tasarlanmış özel bir lastiktir. Üreticiler, kış lastiklerinde daha yumuşak ve esnek bir kauçuk kullanırlar. Bu da en zorlu kış koşullarında dahi lastiğin esnek kalmasını ve yolu tutmasını sağlar. Ayrıca kış lastiklerinin bazılarında kar tırnakları da mevcuttur. Bu, kar üzerinde tutunmayı kolaylaştırarak çekiş gücünü yükseltir.

        Kış lastiği takmak için hava sıcaklıklarının 7°C'nin altına düştüğü dönemler önerilir. Sonbahar sonu ve kış başı gibi değişim yapmayı düşünebilirsiniz. Kar yağışı, don ve buzlanma gibi olayların çok sık görüldüğü zamanları tercih edebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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