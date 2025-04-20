Las Palmas: 1 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Las Palmas sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında küme düşme hattındaki Las Palmas, sahasında üst sıralardaki Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Las Palmas'a galibiyeti getiren golü 90+3'te Javier Munoz kaydetti.
Bu sonucun ardından 3 maç sonra kaybeden Atl. Madrid 63 puanda kaldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Las Palmas ise 32 puana yükseldi.
Ligin 33. haftasında Las Palmas deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak. A. Madrid ise sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.