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        Lanetli bebek Mandy ve yaşanan ilginç olaylar

        Mandy, ilk bakıldığında porselen bir bebek olarak gözüküyor ancak arkasındaki hikâye biraz farklı. Müzeye bağışlandığı andan itibaren meydana gelen ilginç olaylar, Mandy'nin 'lanetli' olarak anılmasına neden oldu.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 13:42
        • 1

          Eğer korku hikâyelerinden hoşlanıyorsanız sizi Mandy ile tanıştıralım! Mandy isimli porselen bebek, bir oyuncaktan daha fazlası. Mandy için genelde 'lanetli bebek' veya 'perili bebek' gibi isimler kullanılıyor. Bebeğin şu anda sergilendiği Quesnel Museum&Archives müzesi, bebeğin neden böyle anıldığını anlatıyor.

        • 2

          Mandy, 1991 yılında müzeye bağışlandı. İsmi verilmeyen bağışçı, bebeği büyükannesinden almıştı ve bebek, yıllarca bir sandıkta kilitli haldeydi. Mandy'ye kötü unvanı kazandıran ise bu müzede yaşananlar oldu.

        • 3

          Mandy geldiğinde onu koleksiyona eklemek için fotoğrafı çekildi. Bir gece laboratuvarda bırakıldı. Personel sabah geldiğinde laboratuvarı sanki küçük bir çocuk öfke nöbeti geçirmiş gibi darmadağın bir halde buldu. Daha sonra Mandy'ye eşlik etmesi için verilen doldurulmuş kuzu, kilitli kasasının dışında, yerde bulundu.

        • 4

          Mandy, Kanada ve ABD'de gazete, radyo ve televizyonda yer aldı. 1999 yılında bir programa katıldı ve orada kendisinin bir psişik ve medyum olduğunu söyleyen Sylvia Browne'a götürüldü. Medyum, bebeğin içindeki ruhun çocuk felcinden ölen ikiz kardeşlere ait olduğunu söyledi. Evlatlarını kaybeden annenin acısı, enerji olarak bebeğe geçmişti ve insanların, bebeğin yanında kendini tuhaf hissetmesinin nedeni bu enerjiydi.Bugün hâlâ bile Mandy'i görmek için onlarca kişi müzeyi ziyaret ediyor. 

          Fotoğraf: Medyum Sylvia Browne Kaynak: AP

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