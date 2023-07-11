Lanetli bebek Mandy ve yaşanan ilginç olaylar

1 Şurada Paylaş!







Eğer korku hikâyelerinden hoşlanıyorsanız sizi Mandy ile tanıştıralım! Mandy isimli porselen bebek, bir oyuncaktan daha fazlası. Mandy için genelde 'lanetli bebek' veya 'perili bebek' gibi isimler kullanılıyor. Bebeğin şu anda sergilendiği Quesnel Museum&Archives müzesi, bebeğin neden böyle anıldığını anlatıyor.

2 Şurada Paylaş!







Mandy, 1991 yılında müzeye bağışlandı. İsmi verilmeyen bağışçı, bebeği büyükannesinden almıştı ve bebek, yıllarca bir sandıkta kilitli haldeydi. Mandy'ye kötü unvanı kazandıran ise bu müzede yaşananlar oldu.

3 Şurada Paylaş!







Mandy geldiğinde onu koleksiyona eklemek için fotoğrafı çekildi. Bir gece laboratuvarda bırakıldı. Personel sabah geldiğinde laboratuvarı sanki küçük bir çocuk öfke nöbeti geçirmiş gibi darmadağın bir halde buldu. Daha sonra Mandy'ye eşlik etmesi için verilen doldurulmuş kuzu, kilitli kasasının dışında, yerde bulundu.

REKLAM