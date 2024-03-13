Lale Müzesi'nde yeni sergi: TULİPOMANİA

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İstanbul Lale Müzesi'nde 1-15 Nisan 2024 tarihleri arasında açılacak TULİPOMANİA Sergisi’nde AI Art - Yapay Zeka Sanatı, CodeArt, video enstelasyon, mekâna özel üretilen VR-Virtual Reality gibi günümüz çağdaş yaklaşımlarının ve geleneksel sanat yaklaşımlarının 55 tasarımcı ve sanatçı tarafından kullanıldığı 200 eser yer alacak. Küratörlüğünü Ali Bakova'nın yaptığı sergide eserleri sergilenecek tasarımcı ve sanatçıların arasında Can Akerson, Chiara de Rocchi ve Sıla Şehrazat Yücel de bulunuyor.

Ali Bakova

Eserlerindeki motiflerin farklılığı, kendine özgü hammadde reçetesi ve sanatıyla hayatını bütünleştirmesi ile tanınan seramik sanatçısı İsmail Yiğit’in 250’den fazla eserin yer alacağı “LALENİN ÇİNİ İLE DANSI” sergisi 5 Nisan-15 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Lale Müzesi'nde gezilebilir. Yiğit, bu sergi için, Türkiye ve Japonya’nın milli sembolü lale ve sakura çiçeklerinin yer aldığı bir koleksiyon da hazırladı.

Atölyeler kurarak baskı-resmi öğrenen ve üreten sanatçılara kucak açan Süleyman Saim Tekcan’ın “IMOGA’NIN ÖLÜMSÜZLERİ” sergisi 16 Nisan–6 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Lale Müzesi'nde görülebilir. Sergide, Süleyman Saim Tekcan’in atölyelerinde üretim yapmış ve bugün aramızda olmayan Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Emin Barın, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet Günal, Mehmet Pesen, Nedim Günsur, Adnan Turani, Nevzat Akoral, Tosun Bayrak, Adnan Çoker, Sadi Diren, Melike Abasıyanık Kurtiç, Semih Balcıoğlu, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Ali Teoman Germaner (Aloş), Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Yusuf Katipoğlu, Gül Derman, Ali İsmail Türemen, Balkan Naci İslimyeli, Kadri Özayten, Şenol Yorozlu ve Mehmet Koyunoğlu’nun baskı resimleri ve fotoğrafları yer alıyor.