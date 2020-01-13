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Lale Belkıs, gerçek adı Belkıs Durmaz, 28 Kasım 1938, İstanbul doğumlu eski manken, şarkıcı ve oyuncu.
1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Belkıs Durmaz'dır. Olgunlaşma Enstitüsü mezunudur. Sanat hayatına 1953 yılında manken olarak başladı. 1962'de oyuncu Pekcan Koşar ile evlendi. Koşar'la evlendikten sonra "Evlilik Dolabı", "Boeing Boeing", "Becerikli Kaynana" gibi tiyatro oyunlarında rol adı. Müziğe 1967'de başladı. İkinci evliliğini Ateş böceği Yalçın ile gerçekleştirdi. Altın Portakal Film Festivalinde "Kalbimin Efendisi" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
FİLMLERİ
Beyaz Melek (2007) Nebahat
Aşk ve Gurur (Dizi) (1993)
Bir Yalnız Melek (1990) Şermin
Yılın Kadını (1989)
Mesela Muzaffer (1987)
Dağınık Yatak (1984)
Şiribim Şiribom (1974)
Bir demet menekşe (1973) Banu
Çile (1972) Reyhan
Paprika Gaddarın Aşkı (1972) Lale
Sezercik Aslan Parçası (1972) Meral
Sezercik Yavrum Benim (1971)
Feride (1971) Firuzan
Kalbimin Efendisi (1970) Suna
Aştan da Üstün (1970)
Tarkan (film) (1969) Genseriko'nun Kızı
Harun Reşid'in Gözdesi (1967)
Ölüm Tarlası (1966) Falcı Emine
Fatih'in Fedaisi (1966)
Bitmeyen Korku (1965)
45'LİKLER
Bizim Şarkımız / Ben Senden Gencim (Regal Plak) (1968)
Gel... Gel... / Aşkını Söyle (Disko Plak) (1968)
Serseri / İzmir'de Kaldım (Disko Plak) (1970)
Uç Uç Böceğim / İhtiyar Adam Ve İçki (Disko Plak) (1970)
Gibi Gibi / Demedim Mi (Sayan Plak) (1970)
Senden Kalan Son Hatıra / Nerden Rastladım Sana (Coşkun Plak) (1971)
Biricik Sevgilim / Gelmezsen Dönmezsin (Coşkun Plak) (1971)
Umut / Nem Kaldı (Sayan Plak) (1972)
İster Dönsün Tersine / İkimize Bir Dünya (Şiribim Şiribom) (Sinyal Plak) (1974)
Yaşamak İçin / Yalnızlığımı Hissettiğim Zaman (Sinyal Plak) (1974)
Çilli / Sevmek Suçu (Sinyal Plak) (1974)
Vazgeç / Doğduğum Ev (Sinyal Plak) (1975)
Bir Bilebilsem / 7den 77ye (Sinyal Plak) (1975)
Kafadar / Çingene (Nova Plak) (1976)
Ya Merhaba Ya Elveda / Kendi Düşen Ağlamaz (Nova Plak) (1977)
Neşeli Günler / Ya Hep Ya Hiç (Polydor Plak) (1978)
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