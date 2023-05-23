Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic, 30 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı. 28 yaşındaki Sırp pivot, 8 kezle NBA tarihinde bir play-off'ta en çok "triple double" yapan oyuncu olmayı başardı. Jokic ayrıca, konferans finalinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü de kazandı.

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