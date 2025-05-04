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        Haberler Dünyadan Lady Gaga'dan ücretsiz halk konseri: Brezilya'daki Copacabana plajını 2,1 milyon kişi doldurdu - magazin haberleri

        Lady Gaga'dan ücretsiz halk konseri: Brezilya'daki Copacabana plajını 2,1 milyon kişi doldurdu

        Lady Gaga, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz devasa bir konser verdi. 2,1 milyon kişiyle insan selinin oluştuğu konser, Madonna'nın 1,6 milyon kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:29
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        • 1

          Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Lady Gaga'nın, Brezilya'daki devasa ücretsiz konserine bir milyondan fazla seyircinin katılması beklenirken, Rio de Janeiro'nun Copacabana plajı, insan seline sahne oldu.

        • 2

          Ünlü Copacabana plajına konser için dün sabahının erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

        • 3

          Organizatörler, konsere yaklaşık 2,1 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

        • 4

          Bu konser, geçen yıl Madonna'nın dünyaca ünlü sahilde verdiği konserden daha büyük bir seyirci kitlesine ulaştı. Madonna'nın seyirci sayısı geçen yıl 1,6 milyon olarak açıklanmıştı.

        • 5

          Lady Gaga'nın Brezilya konseri, yeni albümü 'Mayhem'i tanıtmak için düzenlediği küresel turnenin bir parçası. 39 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve oyuncu, geçen hafta Mexico City'deydi ve iki konser verdi.

        • 6

          Lady Gaga, Copacabana konserinde gösterişli bir sahne şovu düzenledi. Birden fazla dikkat çekici kostümle şarkı söyleyip dans etti.

        • 7

          Ünlü yıldızın birçok hayranı, 'Poker Face', 'Born This Way' ve 'Bad Romance' gibi büyük hitlerindeki klip görünümlerine atıfta bulunan Lady Gaga temalı kostümler giydi.

        • 8

          Lady Gaga hayranları, görkemli sahne şovu için ülkenin dört bir yanından Rio de Janeiro'ya akın etti.

        • 9

          Pop yıldızı, gösterinin bazı bölümlerinde Brezilya milli futbol takımından esinlenerek Brezilya temalı kostümler giydi.

        • 10

          Rio konserinden önceki gece, pop yıldızı Copacabana plajında prova için sahneye çıkarak, plaja gelenleri şaşırttı. 2012'den beri Brezilya'daki ilk kez sahneye çıkan Lady Gaga, "Sizi çok özledim" sözleriyle seyircilere seslendi.

        • 11

          Konserde; "Beni beklediniz, 10 yıldan fazla beklediniz" diye duygusal bir konuşma yapan Lady Gaga, Brezilya bayrağını açarken kalabalığa seslendi: Brezilya, hazırım! Elimden gelenin en iyisini yapacağım.

        • 12

          Pop yıldızının şimdiye kadarki en büyük konseri, Rio'nun ekonomisini canlandırma çabasıyla kent yönetimi tarafından karşılandı. Konserin yerel ekonomiye 100 milyon dolar kazandırması bekleniyor.

        • 13

          Konser için 5 bin polisin görev yaptığı ve katılımcıların metal dedektörlerden geçmek zorunda olduğu büyük bir güvenlik operasyonu yürütüldü. Yetkililer ayrıca etkinliği kontrol etmek için drone'lar ve yüz tanıma kameraları kullandı.

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