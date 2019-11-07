"HER ŞEYİ PLANLAMIŞTIK"

Bir aşk hikayesi yarattık. Oyuncu ve şarkıcı olarak tabii ki insanların aşık olduğumuza inanmasını istedik. Oscar ödüllerinde de o aşkı hissetmelerini istedik. O gece ekranlara o şekilde çıkmak istedik ve bunun için günlerce çalıştık. Her şeyi planlamıştık. Sanırım bayağı iyi iş çıkardık.