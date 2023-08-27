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Beşkapılar'da 5 Gece 3. Phokaia Bağımsız Film Günleri'nin son gecesinde yönetmen Belmin Söylemez’in ‘Ayna Ayna’ isimli filmi gösterildi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Bağımsız film günlerinin sanat yönetmenleri Sayın Hüseyin Karabey ve Sayın Gizem Erman Soysaldı’ya, sanatçı dostlarımıza, destekçilerimize ve beş gece boyunca etkinliğimizi ilgiyle takip eden sinemaseverlere teşekkür ederim’’ dedi.

Oyuncu olma hayali kuran Aylin’in ve çok bilindiği düşünülen ama az bilinen oyuncuların dünyasını ve sektörün zorluklarını anlatan filmin ardından;yönetmen Belmin Söylemez, yapımcı ve ortak senarist Haşmet Topaloğlu, başrol oyuncularından Laçin Ceylan ve Cengiz Orhonlu sinemaseverlerle sohbet etti.

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Laçin Ceylan: Oyunculuk hiç bitmeyen bir şey. Bu noktadan sonra artık rahatım dedirtmeyen bir meslek. Hiçbir başarı, bir sonrasının garantisi olmuyor. O yüzden çalışmaya devam etmek gerekiyor… Anlatmak kararı direnmektir ve çok büyük bir duruştur. Ve bütün sanatlarda anlatı vardır. Hepsinin dili ayrıdır. Ama anlatı çok güçlü bir şeydir. Anlatmaya ve temas etmeye açtığınız anda yaşamaya da devam edersiniz. En acı şeyleri bile aslında, işte o devam etme kararlılığıdır. Yoksa niye bu kadar kişi yorulsun ki, tamamen umutsuzluğa inansak.

Cengiz Orhonlu: Filmde kendimin bir versiyonunu oynuyorum aslında. 2008’den beri tiyatro yapıyorum. Oyuncu olarak başladım ve işin mutfağına merak sardım. İşte dekordur, kostümdür, ışıktır; onu da filmde görüyorsunuz zaten. Bu filmin bir parçası olduğum için çok memnunum.

Haşmet Topaloğlu: Ben filme bayağı erken bir zamanda dahil oldum. Eyvah galiba yine bir film yapacağız aşamasında dahil oldum. Ondan sonra yandık ne yapacağız diye denen süreçte. Çünkü gerçekten zor bir şey film yapmak. Bizim girdiğimiz alan bağımsız film yapımcılığı, klasik bir tanımlamayla sanat sineması diye adlandırılıyor. Burada bir finansman bulup bir filmi gerçekleştirmek çok zor, bunun en temel şeylerinden birisi de hakikaten İstanbul’da çekmek. Çünkü İstanbul’daki mekanların kullanım koşulları hem kısıtlı ve zorlu hem de yüksek ücretler talep ediliyor. Birlikte yazmaya başladık. Belmin’le sürekli İstanbul’da değişik yerlerde yürüyerek dolaşıp gezdiğimiz yerler vardı. Bize bir şey ifade eden bu yerlerin başkalarına da bir şey ifade edeceğini düşünüyorduk. Bunları birçoğu filme yansıdı ama turistik İstanbul görüntüsü olmaması için de olabildiğince çaba sarf ettik.

Belmin Söylemez: Haşmet ve benim belgesel geçmişimiz var ve hala devam ediyoruz belgesel çekmeye. Belgesel ve kurmacayı da aslında çok ayırmıyoruz. Görüntü yönetmenimiz Vedat Özdemir çok canla başla çalıştı. Ve şunu konuştuk, kamerayı bazen açık bırakacağız, çekmeye devam edecek ve belgesel gibi çekimler yapacağız… Bence her yönetmenin oyunculuğu iki gün bile olsa denemesi gerekiyor. Çok yalnız ve kırılgan bir dünya.