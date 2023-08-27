Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Laçin Ceylan: Oyunculuk hiç bitmeyen bir şey

        Laçin Ceylan: Oyunculuk hiç bitmeyen bir şey

        Beşkapılar'da 5 Gece 3. Phokaia Bağımsız Film Günleri'nin son gecesinde Yönetmen Belmin Söylemez'in 'Ayna Ayna' isimli filmi gösterildi. Oyuncu olma hayali kuran Aylin'in ve çok bilindiği düşünülen ama az bilinen oyuncuların dünyasını ve sektörün zorluklarını anlatan filmin ardından; yönetmen Belmin Söylemez, yapımcı ve ortak senarist Haşmet Topaloğlu, başrol oyuncularından Laçin Ceylan ile Cengiz Orhonlu sinemaseverlerle sohbet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 23:01 Güncelleme: 27.08.2023 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyunculuk hiç bitmeyen bir şey"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşkapılar'da 5 Gece 3. Phokaia Bağımsız Film Günleri'nin son gecesinde yönetmen Belmin Söylemez’in ‘Ayna Ayna’ isimli filmi gösterildi.

        Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Bağımsız film günlerinin sanat yönetmenleri Sayın Hüseyin Karabey ve Sayın Gizem Erman Soysaldı’ya, sanatçı dostlarımıza, destekçilerimize ve beş gece boyunca etkinliğimizi ilgiyle takip eden sinemaseverlere teşekkür ederim’’ dedi.

        Oyuncu olma hayali kuran Aylin’in ve çok bilindiği düşünülen ama az bilinen oyuncuların dünyasını ve sektörün zorluklarını anlatan filmin ardından;yönetmen Belmin Söylemez, yapımcı ve ortak senarist Haşmet Topaloğlu, başrol oyuncularından Laçin Ceylan ve Cengiz Orhonlu sinemaseverlerle sohbet etti.

        REKLAM

        Laçin Ceylan: Oyunculuk hiç bitmeyen bir şey. Bu noktadan sonra artık rahatım dedirtmeyen bir meslek. Hiçbir başarı, bir sonrasının garantisi olmuyor. O yüzden çalışmaya devam etmek gerekiyor… Anlatmak kararı direnmektir ve çok büyük bir duruştur. Ve bütün sanatlarda anlatı vardır. Hepsinin dili ayrıdır. Ama anlatı çok güçlü bir şeydir. Anlatmaya ve temas etmeye açtığınız anda yaşamaya da devam edersiniz. En acı şeyleri bile aslında, işte o devam etme kararlılığıdır. Yoksa niye bu kadar kişi yorulsun ki, tamamen umutsuzluğa inansak.

        Cengiz Orhonlu: Filmde kendimin bir versiyonunu oynuyorum aslında. 2008’den beri tiyatro yapıyorum. Oyuncu olarak başladım ve işin mutfağına merak sardım. İşte dekordur, kostümdür, ışıktır; onu da filmde görüyorsunuz zaten. Bu filmin bir parçası olduğum için çok memnunum.

        Haşmet Topaloğlu: Ben filme bayağı erken bir zamanda dahil oldum. Eyvah galiba yine bir film yapacağız aşamasında dahil oldum. Ondan sonra yandık ne yapacağız diye denen süreçte. Çünkü gerçekten zor bir şey film yapmak. Bizim girdiğimiz alan bağımsız film yapımcılığı, klasik bir tanımlamayla sanat sineması diye adlandırılıyor. Burada bir finansman bulup bir filmi gerçekleştirmek çok zor, bunun en temel şeylerinden birisi de hakikaten İstanbul’da çekmek. Çünkü İstanbul’daki mekanların kullanım koşulları hem kısıtlı ve zorlu hem de yüksek ücretler talep ediliyor. Birlikte yazmaya başladık. Belmin’le sürekli İstanbul’da değişik yerlerde yürüyerek dolaşıp gezdiğimiz yerler vardı. Bize bir şey ifade eden bu yerlerin başkalarına da bir şey ifade edeceğini düşünüyorduk. Bunları birçoğu filme yansıdı ama turistik İstanbul görüntüsü olmaması için de olabildiğince çaba sarf ettik.

        Belmin Söylemez: Haşmet ve benim belgesel geçmişimiz var ve hala devam ediyoruz belgesel çekmeye. Belgesel ve kurmacayı da aslında çok ayırmıyoruz. Görüntü yönetmenimiz Vedat Özdemir çok canla başla çalıştı. Ve şunu konuştuk, kamerayı bazen açık bırakacağız, çekmeye devam edecek ve belgesel gibi çekimler yapacağız… Bence her yönetmenin oyunculuğu iki gün bile olsa denemesi gerekiyor. Çok yalnız ve kırılgan bir dünya.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Phokaia Bağımsız Film Günleri
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Habertürk Anasayfa