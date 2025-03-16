Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Atletico Madrid- Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. Katalan ekibi La Liga'da 27 karşılaşmada 18 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlübiyetle lider olarak yer aldı. Öte yandan Simeone yönetimindeki Atletico Madrid oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlübiyetle 2. sırada bulundu. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
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La Liga'da 28. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona ile Atletico Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya gelecek. Peki, Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...
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ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid- Barcelona maçı 16 Mart Pazar (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
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ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
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ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo, Simeone, De Paul, Barrios, Callagher, Griezmann, Alvarez
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BARCELONA MUHTEMEL 11
Szczensny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski