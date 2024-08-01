La Fiorita: 0 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir deplasmanda La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti ve toplamda 10-1'lik skorla adını bir üst tura yazdırdı. Başakşehir'de goller 13 ve 90+1. dakikada Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güler'den geldi
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz mücadeleden 4-0 galip ayrıldı ve toplamda 10-1'lik skorla adını bir üst tura yazdırdı.
Başakşehir'de goller 13 ve 90+1. dakikada Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güler'den geldi.
Başakşehir'in 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Partizani'yi eleyen Gürcistan ekibi Iberia oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, eşleşmenin ilk ayağında rakibini evinde 6-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşma aynı zamanda İstanbul temsilcisinin Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk Avrupa kupası maçıydı.
Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.
31. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Piatek'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı civarında meşin yuvarlakla buluşan Pelkas, pasını yanında bulunan Davidson'a aktardı. Davidson'un şutu sonrası La Fiorita savunmasından dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
35. dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte bulunan Piatek, kafayla altıpasın içinde bulunan Hamza Güreler'e topu aktardı. Hamza Güreler, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
(İkinci yarı az sonra...)