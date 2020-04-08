La Casa De Papel'in Helsinki'sinden 'İstanbul' itirafı

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Netflix'te yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden 'Helsinki'ye hayat veren Sırbistanlı oyuncu Darko Peric, İspanyol kulübü Barcelona'nın YouTube kanalı için yapılan bir röportajda hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Peric'in “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna verdiği “İstanbul” yanıtı ise olay oldu.

İMAMOĞLU’NDAN HELSİNKİ MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Peric'in bu yanıtını Twitter hesabında paylaşarak 'Helsinki haklı' yorumunu yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı da rekor beğeni ve retweet aldı.

'OSMAN' SAHNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

La Casa De Papel’in 4. sezonu geçtiğimiz hafta, tüm dünyada aynı anda yayınlanmış ve yine izlenme rekorları kırmıştı.

Dizinin Türkiye'deki hayranları ise uzun süredir dizide 'İstanbul' adında bir karakter görmeyi beklerken 'Osman' adında işkenceci bir Türk'le karşılaşınca hayal kırıklığına uğramıştı.

Sosyal medyada Netflix'in başka yabancı yapımlarında da Türkleri 'kötü adam' olarak gösterdiği belirtilip "Bu dizide de Türkler işkenceci Osman olarak çıktı. Bu tesadüf olamaz" yorumları yapılmıştı.