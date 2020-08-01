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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel için tarih verdi

La Casa De Papel 5. sezon için beklenilen açıklama geldi. Netflix, dünya çapında büyük izleyici kitlesine sahip ve fenomenleşen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonda final yapacağını açıkladı. Peki La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

01.08.2020 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
La Casa De Papel

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? sorusu Netflix'in açıklaması ile birlikte cevap buldu. Yayınlandığı ilk sezon itibari ile dünya çapında büyük ses getiren soygun hikayesi La Casa De Papel, 5. sezon ile final yapmaya hazırlanıyor. İşte La Casa De Papel ile ilgili detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon için Netflix resmi Twitter adresinden tarih verdi. La Casa De Papel 5 Kasım 2020'de yayına girecek 5. sezonuyla final yapacak.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

OyuncuKarakterNot
Úrsula CorberóTokyoGerçek adı Silene Oliveira'dır.
Álvaro MorteProfesörGerçek adı Sergio Marquina'dır. Soygunların beynidir ve ayrıca Berlin'in kardeşidir.
Itziar ItuñoLizbonGerçek adı Raquel Murillo'dur. Ulusal Polis Teşkilatı müfettişi.
Pedro AlonsoBerlinGerçek adı Andrès'dir. Takım kaptanı, mücevher hırsızı ve Profesör'ün kardeşi.
Alba FloresNairobiGerçek adı Ágata Jiménez'dir. Çetede para basmaktan sorumlu ve sahtecilik konusunda uzman.
Miguel HerránRioGerçek adı Aníbal Cortés'dir. Genç bir hacker.
Paco TousMoskovaDenver'in babasıdır. Eski bir madenci, suçlu ve Denver'ın babası.
Jaime LorenteDenverMoskova'nın oğludur.
Esther AceboStockholmGerçek adı Mónica Gaztambide'dir. Arturo Román'ın sekreteri ve metresi olan rehinelerden biri.
Kiti MánverMariví FuentesRaquel'in annesidir.
Enrique ArceArturo Románİspanya Kraliyet Darphanesi eski müdürü.
Darko PerićHelsinkiKıdemli bir Sırp askeri ve Oslo'nun kuzenidir.
Maria PedrazaAlison Parkerİngiltere'nin İspanya Büyükelçisinin kızı.
Hovik KeuchkerianBogotáMetalurji uzmanı.
Rodrigo de la SernaPalermoGerçek adı Martín'dir.
Najwa NimriAliciaUlusal Polis Teşkilatı'nın hamile bir müfettiş.
Luka PerošMarsilyaÇetenin bir üyesi.
Belén CuestaManilaGerçek adı Julia'dır. Moskova'nın vaftiz kızı, Denver'ın çocukluk arkadaşı.
Fernando CayoLuis TamayoAlicia'nın davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat'ı üyesi.
Roberto Garcia RuizOsloKıdemli bir Sırp askeri ve Helsinki'nin kuzenidir.
Fernando SotoÁngel RubioMüfettiş yardımcısı ve Raquel'in arkadaşı.
Juan FernándezAlbay PrietoRaquel'in davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat üyesi.
Anna GrasMercedes ColmenarAlison'un öğretmeni.
Fran MorcilloPablo RuizAlison'un okul arkadaşı.
Clara AlvaradoAriadna CascalesDarphane çalışanı.
Mario de la RosaSuárezÖzel Harekat'ın komutanıdır.
Miquel García BordaAlberto VicuñaRaquel'in eski kocası ve adli tıp doktoru.
Naia GuzPaula Vicuña MurilloRaquel ve Alberto'nun kızıdır.
José Manuel PogaCésar Gandíaİspanya Merkez Bankası'nın güvenlik amiri.
Antonio RomeroBenito AntoñanzasAlbay Luis Tamayo'nun asistanı.
Pep MunnéMario Urbanejaİspanya Merkez Bankası müdürü.
Olalla HernándezAmandaRehinelerden biri.
Mari Carmen SánchezPaquitaRehinelerden biri.
Carlos SuárezMiguel FernándezRehinelerden biri.
Ramón AgirreBenjamínPlanına Profesöre yardım eden Manila'nın babası.
Ahikar AzconaMatías CañoÇete üyesi.
Antonio García FerrerasAntonio García FerrerasGazeteci.

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