La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? sorusu Netflix'in açıklaması ile birlikte cevap buldu. Yayınlandığı ilk sezon itibari ile dünya çapında büyük ses getiren soygun hikayesi La Casa De Papel, 5. sezon ile final yapmaya hazırlanıyor. İşte La Casa De Papel ile ilgili detaylar...
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel 5. sezon için Netflix resmi Twitter adresinden tarih verdi. La Casa De Papel 5 Kasım 2020'de yayına girecek 5. sezonuyla final yapacak.
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) July 31, 2020
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI
|Oyuncu
|Karakter
|Not
|Úrsula Corberó
|Tokyo
|Gerçek adı Silene Oliveira'dır.
|Álvaro Morte
|Profesör
|Gerçek adı Sergio Marquina'dır. Soygunların beynidir ve ayrıca Berlin'in kardeşidir.
|Itziar Ituño
|Lizbon
|Gerçek adı Raquel Murillo'dur. Ulusal Polis Teşkilatı müfettişi.
|Pedro Alonso
|Berlin
|Gerçek adı Andrès'dir. Takım kaptanı, mücevher hırsızı ve Profesör'ün kardeşi.
|Alba Flores
|Nairobi
|Gerçek adı Ágata Jiménez'dir. Çetede para basmaktan sorumlu ve sahtecilik konusunda uzman.
|Miguel Herrán
|Rio
|Gerçek adı Aníbal Cortés'dir. Genç bir hacker.
|Paco Tous
|Moskova
|Denver'in babasıdır. Eski bir madenci, suçlu ve Denver'ın babası.
|Jaime Lorente
|Denver
|Moskova'nın oğludur.
|Esther Acebo
|Stockholm
|Gerçek adı Mónica Gaztambide'dir. Arturo Román'ın sekreteri ve metresi olan rehinelerden biri.
|Kiti Mánver
|Mariví Fuentes
|Raquel'in annesidir.
|Enrique Arce
|Arturo Román
|İspanya Kraliyet Darphanesi eski müdürü.
|Darko Perić
|Helsinki
|Kıdemli bir Sırp askeri ve Oslo'nun kuzenidir.
|Maria Pedraza
|Alison Parker
|İngiltere'nin İspanya Büyükelçisinin kızı.
|Hovik Keuchkerian
|Bogotá
|Metalurji uzmanı.
|Rodrigo de la Serna
|Palermo
|Gerçek adı Martín'dir.
|Najwa Nimri
|Alicia
|Ulusal Polis Teşkilatı'nın hamile bir müfettiş.
|Luka Peroš
|Marsilya
|Çetenin bir üyesi.
|Belén Cuesta
|Manila
|Gerçek adı Julia'dır. Moskova'nın vaftiz kızı, Denver'ın çocukluk arkadaşı.
|Fernando Cayo
|Luis Tamayo
|Alicia'nın davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat'ı üyesi.
|Roberto Garcia Ruiz
|Oslo
|Kıdemli bir Sırp askeri ve Helsinki'nin kuzenidir.
|Fernando Soto
|Ángel Rubio
|Müfettiş yardımcısı ve Raquel'in arkadaşı.
|Juan Fernández
|Albay Prieto
|Raquel'in davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat üyesi.
|Anna Gras
|Mercedes Colmenar
|Alison'un öğretmeni.
|Fran Morcillo
|Pablo Ruiz
|Alison'un okul arkadaşı.
|Clara Alvarado
|Ariadna Cascales
|Darphane çalışanı.
|Mario de la Rosa
|Suárez
|Özel Harekat'ın komutanıdır.
|Miquel García Borda
|Alberto Vicuña
|Raquel'in eski kocası ve adli tıp doktoru.
|Naia Guz
|Paula Vicuña Murillo
|Raquel ve Alberto'nun kızıdır.
|José Manuel Poga
|César Gandía
|İspanya Merkez Bankası'nın güvenlik amiri.
|Antonio Romero
|Benito Antoñanzas
|Albay Luis Tamayo'nun asistanı.
|Pep Munné
|Mario Urbaneja
|İspanya Merkez Bankası müdürü.
|Olalla Hernández
|Amanda
|Rehinelerden biri.
|Mari Carmen Sánchez
|Paquita
|Rehinelerden biri.
|Carlos Suárez
|Miguel Fernández
|Rehinelerden biri.
|Ramón Agirre
|Benjamín
|Planına Profesöre yardım eden Manila'nın babası.
|Ahikar Azcona
|Matías Caño
|Çete üyesi.
|Antonio García Ferreras
|Antonio García Ferreras
|Gazeteci.
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