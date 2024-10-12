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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'La Bayadère' operası AKM'de

        'La Bayadère' operası 16 Ekim'de AKM'de

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan, romantik ve klasik dönemler arasında önemli bağlantılar kuran, en büyük bale eserlerinden biri olan La Bayadère'i 16 Ekim'de sanatseverlerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 02:13 Güncelleme: 12.10.2024 - 02:13
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        'La Bayadère' operası 16 Ekim'de AKM'de
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM Türk Telekom Opera Salonu’nun muhteşem atmosferinde sahnelenecek olan La Bayadère balesi; Hindistan’da geçen konusu, aşk ve entrika yüklü sihirli atmosferi, Marius Petipa’nın eşsiz koreografisi, Ludwig Minkus’un müziğinin melodik çekiciliğinin yanı sıra, gösterişli töresellik ve etnik ögeler içeren sahneleri ve mükemmel danslarıyla bale severlere çok şey vadediyor.

        İlk kez St.Petersburg – Bolşoy Kamenny İmparatorluk Tiyatrosu’nda 4 Şubat 1877’de sahnelenen, bestesi 1871-1886 yılları arasında bu tiyatroda resmî bale müziği bestecisi olarak görev yapan Ludwig Minkus'a ait olan eserde, yaylı çalgılar eşliğindeki yumuşak notalardan, vurmalı çalgılar eşliğindeki sert notalara geçiş yapan müzik, iyi ve kötü olayları önceden haber veriyor. Koreografideki her adım, müzik ile muhteşem bir uyum içinde ilerliyor.

        Batının koreograf Petipa’yı tanımasını sağlayan La Bayadère, çağdaş eleştirmenler tarafından en büyük başyapıtlardan biri olarak değerlendirilirken, özellikle üçüncü perdedeki eşsiz bölüm ‘’Gölgelerin Krallığı’’ sadece La Bayadère’in değil, klasik balenin de koreografi anlamında en akademik ve en zorlayıcı sahnelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

        Türkiye prömiyeri 31 Mart 1997’de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen La Bayadère’i Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor. Bale severlerin Efter Tunç’un dekorları, Gülden Sayıl’ın kostümleri, Önder Arık’ın ışıkları ile Hindistan’ın baharat kokulu mistik ve etnik atmosferini derinden hissedecekleri La Bayadère, 16,19,23 Ekim ve 7 ve 9 Kasım 2024’de AKM’de izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #La Bayadère
        #AKM
        #Opera
        #bale
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