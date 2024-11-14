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        Haberler Magazin L-Gante: Türkiye'de konser vereceğim - Magazin haberleri

        L-Gante: Türkiye'de konser vereceğim

        Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmadan ilişki yaşamaya başladığı Arjantinli Rapçi L-Gante, katıldığı bir programa, Fenerbahçe formasıyla katıldı. Rapçi, programda yakında İstanbul'da konser vermek istediğini de ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 21:23 Güncelleme: 14.11.2024 - 21:23
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          Wanda Nara, Mauro Icardi ve L-Gante üçgeni, her geçen gün yeni iddialarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Arjantinli rapçi L-Gante, Wanda Nara ile ilişki yaşamaya başlamasının ardından, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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          Son olarak, katıldığı bir programa Fenerbahçe'nin beş yıldızlı formasıyla katılan L-Gante, hem görsel olarak hem de açıklamalarıyla dikkatleri üstüne topladı.

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          Konuk olduğu programda; "Yakın zamanda Türkiye'de konser vereceğim" diyen rapçi, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da gündem olmayı sürdürüyor.

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          L-Gante'nin bu hareketi, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'ye adeta bir misilleme mi? sorusunu akıllara getiriyor.

          Fotoğraflar: Instagram, X

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