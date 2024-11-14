L-Gante: Türkiye'de konser vereceğim
Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmadan ilişki yaşamaya başladığı Arjantinli Rapçi L-Gante, katıldığı bir programa, Fenerbahçe formasıyla katıldı. Rapçi, programda yakında İstanbul'da konser vermek istediğini de ifade etti
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Wanda Nara, Mauro Icardi ve L-Gante üçgeni, her geçen gün yeni iddialarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Arjantinli rapçi L-Gante, Wanda Nara ile ilişki yaşamaya başlamasının ardından, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Son olarak, katıldığı bir programa Fenerbahçe'nin beş yıldızlı formasıyla katılan L-Gante, hem görsel olarak hem de açıklamalarıyla dikkatleri üstüne topladı.
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Konuk olduğu programda; "Yakın zamanda Türkiye'de konser vereceğim" diyen rapçi, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da gündem olmayı sürdürüyor.
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L-Gante'nin bu hareketi, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'ye adeta bir misilleme mi? sorusunu akıllara getiriyor.
Fotoğraflar: Instagram, X