L'Etape Türkiye by Tour de France, amatör bisikletçileri ikinci kez buluşturacak

L'Etape Türkiye by Tour de France organizasyonun genel direktörü Ömer Kafkas, bu sene ikincisi gerçekleştirilecek organizasyonla bisiklet sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ömer Kafkas, organizasyon öncesi Anadolu Ajansı (AA) Spor Servisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette etkinlikle ilgili soruları yanıtladı.

Kafkas, bisiklette Tour de France'ın amatör sporculara yönelik özel konsepti olarak kabul edilen organizasyonun Beykoz Spor Ormanı'ndan 12 Ekim Pazar günü saat 08.00'de start alacağını söyledi.

Amatör bisiklet tutkunlarını çok heyecanlı bir hafta sonu beklediğini belirten Kafkas, "Bu sene Türkiye'de amatör sporcular için hazırladığımız organizasyonun ikincisi gerçekleştirilecek. Hepimiz çok heyecanlıyız çünkü sporcularımız iki kıta geçişiyle ilginç bir deneyimi tekrar yaşayacaklar. 40'a yakın ülkeden sporcu Türkiye'de olacak. Tour de France dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olduğu için Türkiye'yi Tour de France gibi güçlü markalarla markalamak istiyoruz. Şuna inanıyoruz ki sporla tüm dünya başkentleri markalanırken, Türkiye bunun gerisinde kalmamalı." diye konuştu.

Kafkas, geçen sene organizasyonda 2000'den fazla sporcunun yarıştığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu sene de bu sayıyı geliştiriyoruz. Böylece organizasyonun iletişim ağı da genişliyor. Geçen sene Türkiye'de 3-4 kanalda canlı yayınlanan organizasyonumuz bu sene de 80 ülkede 170 kanalda yayın hakkı bulacak. Bununla birlikte, sporun, ülkemizin ve organizasyonun daha fazla insan tarafından duyulmasını amaçlıyoruz. Türkiye, geçen sene organizasyonun gerçekleştiği 20 ülke arasından 96 puanla en fazla puanı alan ülke oldu. Böylelikle ilk organizasyonda gerçekleştirdiğimiz başarıyla inanılmaz bir puana sahip olduk ve ikinci etabı düzenleme şansını yakaladık. Marka ve kamu tarafında çok stratejik işbirliklerimiz var. Yaklaşık 40 kurumla çalışıyoruz. Çok hızlı aksiyon alabildiğimiz işin başarı karnemiz çok yüksek ve ülke olarak verdiğimiz sınavdan başarıyla geçiyoruz. Tour de France ile bu güçlü markayı Türkiye'de daha uzun yıllar temsil etmeyi, organizasyon sayısını artırmayı ve önümüzdeki 8 yıllık ilerleme planlarında sporcu sayımızı 4000-5000 seviyelerine getirmeyi hedefliyoruz. Genç sporcuların bir gün Tour de France'da yarışabilmesi için onlara yol açmak istiyoruz."

"TÜRKİYE'NİN DÜNYADA BU GÜÇLÜ SPOR ORGANİZASYONLARIYLA ANILMASINI İSTİYORUZ"

Ömer Kafkas, L'Etape Türkiye by Tour de France ile bisikletle ilgili farkındalığın artmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu tarz kitlesel işlerin insanların hayatına bisikleti alması için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Kafkas, "Sporcular bu organizasyon için aylardır antrenman yapıyor. Daha fazla insanın hayatında bu hedefi benimsemesini istiyoruz. Şehri kapsayıcı 105 kilometrelik bir yolculuktan bahsediyoruz. Böylelikle organizasyon herkesi etkileyebiliyor. Bisiklet kullanımını gördüklerinde çocuklar bunu rol model olarak alıyor ve sporu hayatlarına almaları için önemli sebeplerden biri oluyor. Dolayısıyla bizim için en önemli hedeflerden biri daha fazla insanın örnek alarak bu sporu gerçekleştiriyor olması. Tamamen trafiğe kapalı ve üst düzey güvenlikli bir parkurda herkesin sürüş deneyimi yaşamasını istiyoruz. Türkiye'nin dünyada bu güçlü spor organizasyonlarıyla anılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bisiklet organizasyonları için 80 milyonluk çok güçlü bir potansiyel olduğunu dile getiren Kafkas, "Bu çalışma modeli Tour de France'dan bize teklif edilen bir model. Türkiye'de gelecekle ilgili çok ciddi bir bisiklet potansiyeli var. 20 Temmuz'da Fransa'da gerçekleşen dünya şampiyonasına giden Türk sporcular çok yüksek başarılar elde ettiler. Bu da Tour de France'ın Türkiye'ye olan ilgisinin en büyük karşılığından bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.