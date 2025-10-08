Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Diğer Bisiklet L'Etape Türkiye by Tour de France, amatör bisikletçileri ikinci kez buluşturacak - Diğer Haberleri

        L'Etape Türkiye by Tour de France, amatör bisikletçileri ikinci kez buluşturacak

        L'Etape Türkiye by Tour de France organizasyonun genel direktörü Ömer Kafkas açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        L'Etape Türkiye by Tour de France'da geri sayım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        L'Etape Türkiye by Tour de France organizasyonun genel direktörü Ömer Kafkas, bu sene ikincisi gerçekleştirilecek organizasyonla bisiklet sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Ömer Kafkas, organizasyon öncesi Anadolu Ajansı (AA) Spor Servisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette etkinlikle ilgili soruları yanıtladı.

        Kafkas, bisiklette Tour de France'ın amatör sporculara yönelik özel konsepti olarak kabul edilen organizasyonun Beykoz Spor Ormanı'ndan 12 Ekim Pazar günü saat 08.00'de start alacağını söyledi.

        Amatör bisiklet tutkunlarını çok heyecanlı bir hafta sonu beklediğini belirten Kafkas, "Bu sene Türkiye'de amatör sporcular için hazırladığımız organizasyonun ikincisi gerçekleştirilecek. Hepimiz çok heyecanlıyız çünkü sporcularımız iki kıta geçişiyle ilginç bir deneyimi tekrar yaşayacaklar. 40'a yakın ülkeden sporcu Türkiye'de olacak. Tour de France dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olduğu için Türkiye'yi Tour de France gibi güçlü markalarla markalamak istiyoruz. Şuna inanıyoruz ki sporla tüm dünya başkentleri markalanırken, Türkiye bunun gerisinde kalmamalı." diye konuştu.

        REKLAM

        Kafkas, geçen sene organizasyonda 2000'den fazla sporcunun yarıştığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "Bu sene de bu sayıyı geliştiriyoruz. Böylece organizasyonun iletişim ağı da genişliyor. Geçen sene Türkiye'de 3-4 kanalda canlı yayınlanan organizasyonumuz bu sene de 80 ülkede 170 kanalda yayın hakkı bulacak. Bununla birlikte, sporun, ülkemizin ve organizasyonun daha fazla insan tarafından duyulmasını amaçlıyoruz. Türkiye, geçen sene organizasyonun gerçekleştiği 20 ülke arasından 96 puanla en fazla puanı alan ülke oldu. Böylelikle ilk organizasyonda gerçekleştirdiğimiz başarıyla inanılmaz bir puana sahip olduk ve ikinci etabı düzenleme şansını yakaladık. Marka ve kamu tarafında çok stratejik işbirliklerimiz var. Yaklaşık 40 kurumla çalışıyoruz. Çok hızlı aksiyon alabildiğimiz işin başarı karnemiz çok yüksek ve ülke olarak verdiğimiz sınavdan başarıyla geçiyoruz. Tour de France ile bu güçlü markayı Türkiye'de daha uzun yıllar temsil etmeyi, organizasyon sayısını artırmayı ve önümüzdeki 8 yıllık ilerleme planlarında sporcu sayımızı 4000-5000 seviyelerine getirmeyi hedefliyoruz. Genç sporcuların bir gün Tour de France'da yarışabilmesi için onlara yol açmak istiyoruz."

        "TÜRKİYE'NİN DÜNYADA BU GÜÇLÜ SPOR ORGANİZASYONLARIYLA ANILMASINI İSTİYORUZ"

        Ömer Kafkas, L'Etape Türkiye by Tour de France ile bisikletle ilgili farkındalığın artmasını hedeflediklerini söyledi.

        Bu tarz kitlesel işlerin insanların hayatına bisikleti alması için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Kafkas, "Sporcular bu organizasyon için aylardır antrenman yapıyor. Daha fazla insanın hayatında bu hedefi benimsemesini istiyoruz. Şehri kapsayıcı 105 kilometrelik bir yolculuktan bahsediyoruz. Böylelikle organizasyon herkesi etkileyebiliyor. Bisiklet kullanımını gördüklerinde çocuklar bunu rol model olarak alıyor ve sporu hayatlarına almaları için önemli sebeplerden biri oluyor. Dolayısıyla bizim için en önemli hedeflerden biri daha fazla insanın örnek alarak bu sporu gerçekleştiriyor olması. Tamamen trafiğe kapalı ve üst düzey güvenlikli bir parkurda herkesin sürüş deneyimi yaşamasını istiyoruz. Türkiye'nin dünyada bu güçlü spor organizasyonlarıyla anılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin bisiklet organizasyonları için 80 milyonluk çok güçlü bir potansiyel olduğunu dile getiren Kafkas, "Bu çalışma modeli Tour de France'dan bize teklif edilen bir model. Türkiye'de gelecekle ilgili çok ciddi bir bisiklet potansiyeli var. 20 Temmuz'da Fransa'da gerçekleşen dünya şampiyonasına giden Türk sporcular çok yüksek başarılar elde ettiler. Bu da Tour de France'ın Türkiye'ye olan ilgisinin en büyük karşılığından bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Habertürk Anasayfa