Irving'in geri dönmesi için medyayla görüşmesi ve filmi paylaştığı için üzgün olduğunu açıkça belirten sözlü bir özür dilemesi gerekiyordu. Irving, instagramdan hesabından özür diledi fakat kulübü tarafından kabul görmedi. Brooklyn Nets cephesinin istekleri daha fazla...