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Kyrie Irving'in takıma dönebilmesi için 6 şart var

NBA takımlarından Brooklyn Nets'in yıldız oyuncularından Kyrie Irving, Yahudi karşıtı olduğu için eleştirilen 2018 yapımı bir belgeselin linkini paylaştı. Takımdan uzaklaştırılan Irving'in geri dönebilmesi için 6 şart var...

Giriş: 06.11.2022 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, son dönemde Twitter’dan paylaştığı antisemitik videoyla gündeme gelen ve özür dilemeyi reddeden Kyrie Irving geçtiğimiz günlerde kulüp yönetimi tarafından 5 maçlık ceza almıştı. Nets‘te Kyrie Irving kon usunda yeni bir gelişme yaşandı.

  • Irving'in geri dönmesi için medyayla görüşmesi ve filmi paylaştığı için üzgün olduğunu açıkça belirten sözlü bir özür dilemesi gerekiyordu. Irving, instagramdan hesabından özür diledi fakat kulübü tarafından kabul görmedi. Brooklyn Nets cephesinin istekleri daha fazla...

  • The Athletic’te yer alan habere göre; Irving sadece özür dilemekle kurtulamayacak, Brooklyn Nets, Irving'in takıma dönmesi için 6 şart koştu.Buna göre Kyrie Irving takıma geri dönebilmek için şunları yapması gerekiyor:

  • Kapsamlı bir şekilde özür dilemek,

    Nefret davaları için 500 bin dolarlık bağış yapmak,

    Antisemitizm eğitimi almak,

    Duyarlılık, hassasiyet konusunda eğitim almak,

    ADL ile Yahudi cemaati liderleriyle görüşmek,

    Takım sahibi Joe Tsai ile görüşme

  • NIKE CEPHESİNDEN DE YAPTIRIM

    Bu ay içerisinde “Kyrie 8” ayakkabısını piyasaya sürmeyi planlayan Nike, bu kararından vazgeçtiğini duyurdu.

     

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