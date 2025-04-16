Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kylie Jenner ve Timothée Chalamet çifti Coachella'da aşka geldi - magazin haberleri

        Kylie Jenner ve Timothée Chalamet çifti Coachella'da aşka geldi

        Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Festivalde aşka geldiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde bir partide görüntülendi. 27 yaşındaki realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Jenner, 29 yaşındaki oyuncu sevgilisi Chalamet'i yanağından öperken objektiflere yansıdı.

        Kylie Jennerile Timothée Chalamet, açık hava festivali boyunca el ele, göz göze, birbirlerine sarılır halde görüldü.

        2023'ten bu yana birlikte olan çift, bugüne dek yan yana hiç poz vermese de paparazzilerin objektiflerinden kaçamadı. Jenner, bu yıl ödül sezonunda ve çeşitli etkinliklerde erkek arkadaşının yanında bulundu.

        REKLAM

        Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, 5 Ocak'ta gerçekleştirilen Altın Küre Ödülleri'ne birlikte katılmıştı. Orada da Timothée Chalamet, kırmızı halıda tek başına poz vermişti. Jenner ile Chalamet, törenin yapıldığı salondaki masada birlikte eğlenirken görüntülenmişti.

        Çift, Chalamet'nin yeni filmi 'A Complete Unknown'un galası için Paris'teydi. Ancak Jenner yine kırmızı halıda sevgilisine eşlik etmemiş, çift Paris sokaklarında görülmüştü.

        Kylie Jenner 2017'de ilişki yaşamaya başladığı rapçi Travis Scott'tan iki çocuk sahibi oldu. İlk çocuğu 2018'de, ikincisi de 2022'de dünyaya geldi. İkinci çocuklarının doğumundan yaklaşık bir yıl sonra da çift ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Timothee Chalamet
        #kylie jenner
        #Coachella

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Habertürk Anasayfa