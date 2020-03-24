"SOSYAL ZAMANI ÖZLÜYORUM"

Gerekli izolasyon kurallarına uyan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından daha önce katıldığı bir partiden çekilmiş bir videosunu paylaşarak altına şu notu ekledi:

Sosyal zamanı özlüyorum. İçeride ne kadar çok kalırsak, o kadar hızlı geri dönebiliriz. Umarım herkes sosyal mesafeyi ciddiye alıyordur.