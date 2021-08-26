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Kylie Jenner ile Travis Scott'ın kızı Storm'nin hayali gerçek oldu - Magazin haberleri

Kylie Jenner ile Travis Scott kızlarının hayalini gerçekleştirdi

İkinci kez hamile olduğu iddia edilen Kylie Jenner ve sevgilisi Travis Scott, kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi. Çift, üç yaşındaki kızlarını sarı renkli bir okul taşıtına bindirdi. Otobüsü satın aldıkları ileri sürülen Jenner ve Scott, bazı takipçileri tarafından, "Bu otobüs için harcadığınız parayı, ihtiyacı olan birisine verebilirdiniz!" sözleriyle eleştirildi

26.08.2021 - 16:19 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ekim 2019'de ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık iki yıllık aranın ardından barışmıştı. İlişkilerine yeniden şans verdiklerini geçtiğimiz haziran ayında katıldıkları bir bağış gecesinde duyuran Jenner ve Scott, kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

  • Jenner'ın üç yaşındaki kızı Stormi, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birine binmek istiyordu. Babası Travis Scott ise kızının bu özlemi duymasına dayanamadı ve yaşadıkları malikanenin önüne okul otobüsü getirdi.

  • OTOBÜSE SARILDI

    Babasının sürprizi karşısında kelimenin tam anlamıyla sevinçten havalara uçan Stormi, okul otobüsüne sarıldı. Kylie Jenner da kızının mutlu anlarını Instagram hesabından yayınladı.

  • Stormi'nin sevincine kayıtsız kalmayan 24 yaşındaki Jenner, paylaşımında, "Stormi'nin söyleyip durduğu şey, bir büyük sarı okul otobüsüne binmekti. Babası ona sürpriz yaptı." ifadelerini kullandı.

  • Bazı kaynaklara göre ünlü rapçi, kızının sonra da canı istediği zaman binmesi için otobüsü satın aldı. Ancak bazıları da Scott'un sarı renkli otobüsü sadece kiraladığını ifade etti.

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