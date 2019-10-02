Travis Scott ile Kylie Jenner, Playboy dergisinin "Zevk" temalı özel sayısına konuk olmuştu. Jenner, sevgilisi Scott'la yaptığı röportajda onun sorularını yanıtlarken çok mutlu olduklarını, kızlarının da bu mutluluğu perçinlediğini anlatmıştı.