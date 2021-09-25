"19'UNCU TORUNUM GELİYOR"

Kylie Jenner'ın, cinsiyet değiştirdikten sonra Bruce Jenner adının yerine Caitlyn Jenner ismini alan babası, birkaç gün önce de Kaliforniya'daki bir oyuncak mağazasını ziyaret etmişti. Gazetecilere 19'uncu torununun yolda olduğunu söyleyen Caitlyn Jenner bu açıklaması iddiaları daha da güçlendirmişti.