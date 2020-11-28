Şirketinin yüzde 51’ini satarak büyük bir gelir elde eden Kylie Jenner’ın kişisel serveti 1.2 milyar dolar (8.1 milyar TL). Kardashian ailesinin en genç üyesi, geçen yıl da listenin ilk sırasındaydı.

Ancak Forbes dergisi, üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner, hakkında bir yazı yayınladı.