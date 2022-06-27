KYK yurtları ücretsiz mi oluyor sorusu gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından merak konusu olurken, konuya dair açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Belli tarihlerde KYK yurtlarında 81 ilde konaklamanın ücretsiz olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjdeyi verdi. Peki KYK yurtları ne zaman, kimlere ücretsiz olacak? İşte konuya dair son açıklamalar...

KYK YURTLARI NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 81 ilde seçilen KYK yurtları belirli tarihler arasında ücretsiz konaklama sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağına inandığım iki uygulamayı başlatıyoruz.81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır.'' ifadelerini kullandı.