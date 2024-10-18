Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        KYK yurt yedek sonuçları açıklandı. Yurtlara yerleşemeyen öğrenciler için yedek yerleştirmeler devam edeceği açıklanmıştı. Peki KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KYK yurt yedek sonuçları belli oldu. Öte yandan KYK yurdu çıkan öğrenciler, KYK yurt kaydı için gerekli belgeleri hazırlayarak işlemlerini tamamlayacaklar. Peki KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        • 2

          KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

          KYK yurt yedek sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı.

        • 3

          KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Sonuçlara, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Habertürk Anasayfa