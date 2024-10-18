KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
KYK yurt yedek sonuçları açıklandı. Yurtlara yerleşemeyen öğrenciler için yedek yerleştirmeler devam edeceği açıklanmıştı. Peki KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
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KYK yurt yedek sonuçları belli oldu. Öte yandan KYK yurdu çıkan öğrenciler, KYK yurt kaydı için gerekli belgeleri hazırlayarak işlemlerini tamamlayacaklar. Peki KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
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KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI
KYK yurt yedek sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı.
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KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sonuçlara, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden ulaşılabilir.
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