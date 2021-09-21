Üniversite kaydını yaptıran ancak KYK yurt başvurusunda yedek listesinde kalan adayların gündeminde KYK yedek yerleştirmeleri var. Kredi Yurtlar Kurumu, KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan ancak kaydını yaptırmayan adaylardan boşalan kontenjanlar için yedek listesinden yerleştirme yapacak. İşte KYK yedek yerleştirmeleri ile ilgili merak edilenler...

KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?

Kredi Yurtlar Kurumu yurtları yedek listeleri belli oldu. KYK başvuru sonuçlarına göre yurt kayıtları 19 Eylül'den itibaren yapılıyor. Yurt kaydını yaptırmayan adaylardan boşalan yerler için yedek yerleştirmeler yapılacak.

KYK yurt yedek sırası bekleyen öğrencilerin ilgiyle araştırdığı yedek yerleştirme tarihleri şöyle:

1. yedek yerleştirme: 20 Eylül 2021

2. yedek yerleştirme: 23 Eylül 2021

3. yedek yerleştirme: 27 Eylül 2021

KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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