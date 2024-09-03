KYK yurt sonuçları sorgulama sayfası 2024-2025: GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Bilindiği üzere başvurular 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Barınma ihtiyacını karşılamak için belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan öğrenciler, KYK yurt başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet GSB yurt sonuç ekranı ile KYK yurt sonuçları sorgulama…
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2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar Eylül ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. Üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, belirtilen tarih aralığında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını da tamamladı. Şimdi tüm gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelecek ‘’KYK yurt sonuçları açıklandı’’ duyurusunda. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı.
Ancak 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı. Buradan hareketle 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.
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Yurt başvuru sonuçlarında adaylar asıl veya yedek olarak yurt hakkı elde edebilecek. Belirlenen dönemlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacak.
Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.
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KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.
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ÖĞRENCİLERDEN İLK KAYIT ÜCRETİ ALINACAK
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
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KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
- Gazi ve gazi çocukları,
- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
- Devlet koruması altında olanlar,
- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
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