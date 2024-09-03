İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan şartlı çekilmeyi kabul etti

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Bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Philadelphia Koridoru'nun "tüm geleceğimizi belirlediği" yönündeki sert açıklamalarına rağmen alındı. Netanyahu'nun bu geri adımı, bölgedeki stratejik hesapların yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

ABD, MISIR VE KATAR'IN YOĞUN DİPLOMASİSİ

ABD, Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu çerçeveyi Cuma günü kamuoyuna açıklaması bekleniyor. ABD, taraflara 'anlaşmaya varamazsanız iki hafta içinde masadan çekileceğiz' uyarısında bulunarak baskıyı artırdı.

REKLAM KRİTİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR: MOSSAD BAŞKANI DOHA'DA İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'ya giderek görüşmelere katıldı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İsrail’in Hamas ve diğer taraflara bu aşamada ne tür güvence vereceği ise belirsizliğini koruyor. BIDEN'DAN SERT ELEŞTİRİ: NETENYAHU YETERİNCE ÇABA GÖSTERMEDİ ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında bir esir takasını öngören nihai bir öneri sunmaya yakın olduğunu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu konuda yeterli çaba göstermediğini ifade etmişti. Bu açıklama, hafta sonu İsrail güçlerinin Gazze'deki bir tünelde altı rehinenin cesedini geri aldığı haberlerinin ardından geldi. Bu esirlerden biri Amerikalı-İsrailli vatandaştı ve serbest bırakılması önerilen anlaşmanın bir parçasıydı.

STRATEJİK HESAPLAR DEĞİŞİYOR Bu süreç, İsrail'in bölgedeki stratejik duruşunu nasıl değiştireceği konusunda önemli ipuçları veriyor. Philadelphia Koridoru'ndan çekilme kararı, bölgedeki güç dengelerini nasıl etkileyecek? Tüm gözler, bu kritik müzakerelerin sonuçlarına çevrilmiş durumda. Konu ve bölgedeki sıcak gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi arasında yapılacak görüşmede masaya yatırılması bekleniyor. Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir