KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına kayıt yaptırmak isteyenler KYK yurt başvuru tarihleri araştırması yapıyor. YKS tercihleri 2 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercihlerin ardından e devlet üzerinden KYK yurt başvuruları yapılacak. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman yapılır?
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KYK yurt başvuru tarihleri üniversite için kayıt yaptıracak olan vatandaşların gündeminde. Tercihlerin ardından KYK yurt başvuru tarihleri araştırılacak. Bu kapsamda bir programa kayıt hakkı kazananlar, "2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, yurt başvurusu nasıl yapılır?" Sorularını mercek altına alıyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2024-2025 KYK yurt başvuru tarihleri hakkında bilgiler
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuruları, üniversite yerleştirme işlemi ardından başlıyor. Öğrenciler YKS tercihlerini 2 Ağustos gününe kadar yapabiliyor. Yerleştirme sonuçlarının hemen sonrasında KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
KYK YURT BAŞVURU İLK KAYIT ÜCRETİ
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülüyor.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar KYK Yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
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