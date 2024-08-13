KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS tercih sonuçları 13 Ağustos itibarıyla ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorularını beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti. İşte 2024-2025 dönemi KYK yurt başvuru takvimi...