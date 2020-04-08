KYK borçları silinecek mi? sorusu uzun süre gündemi meşgul etmişti. Bugün ortaya çıkan 62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi gündemde. İşte torba yasadaki öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili o bölüm...

KYK KREDİ BORÇLARINDA İNDİRİM VE ERTELEME

62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde düzenlenmiş:

"Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.