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        Haberler Gündem Eğitim KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023-2024 KYK burs ve kredi miktarı belli oldu!

        KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023-2024 KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı

        2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ile beraber birçok detay da merak konusu oldu. Bunlar arasında, "KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu?" sorusu da yer alıyor. Hatırlanacağı üzere, 2023-2024 eğitim öğretim yılında karşılıksız burs ve geri ödemeli olarak verilecek kredi miktarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki, KYK burs ve kredi miktarı ne kadar oldu? İşte yeni burs ve kredi parası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 17:23 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:23
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        • 1

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ile beraber öğrenciler de alacağı burs ve kredi miktarlarını araştırmaya başladı. Hatırlanacağı gibi, 2023-2024 verilecek olan KYK burs ve kredi parası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, öğrencilere karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi olarak verilecek KYK burs/kredi parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar

        • 2

          2023-2024 KYK BURS VE KREDİ PARASI NE KADAR?

          Yüksek öğrenim gören öğrencilere devlet tarafından karşılıksız olarak verilen KYK bursu için 2024 yılında geçerli olacak rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 2024 yılı kredi ve burs miktarları;

        • 3

          Lisans öğrencileri için 1.250 TL’den 2 bin TL’ye,

          Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 TL’den 4 bin TL’ye

          Doktora öğrencileri için 3 bin 750 TL’den 6 bin TL’ye çıkarıldı.

        • 4

          AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINIR MI?

          Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

          KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALIR?

          • Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

          • Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

          • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

          • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

          • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

          • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

          • Amatör milli sporcu olan öğrenciler

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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