KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için beklenen haber geldi. Özellikle bu sene ilk defa üniversiteye başlayan öğrenciler için önemli bir maddi destek olan KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Ancak öğrencilerin, KYK sonuçlarını öğrendiği www.kyk.gov.tr adresine erişim sorunu yaşanıyor. 2019 - 2020 KYK burs ve kredi sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI (BURS - KREDİ)

KYK burs ve kredi başvuruları 21 Ekim'de sona ermişti. Öğrencilerin beklediği haber bugün geldi. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı.

KYK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK.GOV.TR'DE ERİŞİM SORUNU

Öğrenciler, KYK sonuçlarını öğrenebilmek için gün içerisinde sık sık www.kyk.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Bugün akşam saatlerinde siteye erişimde sorun yaşanması öğrencilerin merakını arttırdı. Hala siteye erişimde sorun yaşanırken, sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli oldukça, ayrıntılar haberimizde yer alacak.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle; Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim harcamalarımız hep ilk sırada yer aldı. Eski dönemin vesayet ürünü kesintisiz eğitim ürününü bir kenara bırakarak 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Katsayı engeli başta olmak üzere antidemokratik uygulamalara son verdik. Meslek liseleri ve imam hatip okullarını cazip hale getirdik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.

KYK BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK'nın burs ve kredi ödemeleri Aralık ayında ilk kez yapılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

İLK DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN TAAHHÜTNAMELERİNİ NASIL VE NE ZAMAN DÜZENLEMELERİ GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.